Këtë vit, këngëtari Blero do ta kurorëzoj me martesë dashurinë e tij me Afronën dhe do të ketë edhe dasmë, shkruan lajmi.net.

Këtë e ka konfimruar Blero gjatë një interviste të dhënë më parë për ‘Mirage’, ndërsa së fundmi çifti pikërisht në ‘Mirage’ kanë folur për detajet e dasmës dhe ftesën për Teuta Krasniqin.

Afrona madje e ka zgjedhur edhe vendin ku do ta bëjë festën e beqarisë dhe mezi po pret që kjo gjë të ndodhë sa më shpejtë.

Greqia është vendi që ajo e ka zgjedhur për të shkuar me shoqet./Lajmi.net/