Edhe këngëtari, Labinot Tahiri i del në mbrojtje kafshëve.

Ai ka hedhur një video në llogarinë e tij personale, Instagram teksa shfaq qenët brenda një shtëpie, shkruan lajmi.net.

“Është kafshë, por përmisohet dhe bëhet më i dëgjueshmi dhe jeton mirë!😉🌟🌟

Ndërsa në mes nesh si njerēz që jemi, nga disa njerëz, i jep 10 here e i ndihmon nuk di sa herë dhe prap pastaj , as rrespekt dhe plus mosmirënjohës!

Eh po me thoshte baba e nana, për disa qe ju kryen punë do hysh në gjynahe me paren tane! Nuk e di a ju ka ndodh ndonjehereeee!

E dhimshme apo🌟 Paqi vikend të mirë. Labi”, ka shkruar ai.

Ditë me parë edhe këngëtarja, Zanfina Ismaili e përkrahi iniciativën e kryetarit të Rahovecit, Smajl Latifi i cili u shpreh se do të parandalojë dhe ndëshkojë të gjitha rastet e keqtrajtimit, vrasjes dhe garave të kundërligjshme të kafshëve. /Lajmi.net/