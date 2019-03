Labinot Tahiri i kërkon flaje nënës për secilën herë që e ka lënduar.

Këngëtari dhe deputeti Labinot Tahiri ka treguar një histori për të cilën nuk ka folur më parë asnjëherë publikisht.

Ai në emisionin ‘Oxygen’ ka folur për rastet kur ka lënduar nënën e tij, për të cilat edhe i kërkon falje publikisht, përcjell Gazeta Express.

Për rastin e parë, Labi nxjerrë një shkrepës të hekurt, për të cilën thotë se e ka ruajtur për vite me radhë, por me të cilën kur ishte 5 ose 6 vjeç, është nervozuar me nënën e tij dhe e ka goditur po me këtë shkrepëz.

Me këtë rast, ai edhe ia ka mavijosur nënës syrin.

Ndërsa për rastin e dytë, për të cilin Labi thotë se ajo është lënduar edhe më shumë, ka qenë kur ai në moshën 16 vjeçare, ka vendosur të largohet nga atdheu.

Për të dyja këti raste, Labi shfaqet shumë i penduar dhe i ka kërkuar flaje para gjithë shikuesve të emisionit.