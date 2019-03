Hajra në një postim në Facebook ka treguar se dje është takuar me deputetin Tahiri.

Ai e ka falënderuar atë për mbështetjen e dhënë atij dhe familjes, derisa të tjerët po përqeshin për këtë veprim.

“Me respekt me kënaqësi dje me datën 7 mars në Skenderaj me takoi Labinot Tahiri edhe me ofrojë mbështetjen e tij dhe me vullnetin e tij unë Besim Hajra e falënderoj nga zemra Labinot Tahirin për përkrahjen e tanat, zoti ja shpërbleftë në familje”, ka shkruar Hajra.