Liberta Spahiu ndonëse gjithmonë shfaqet në formë të mirë dhe joshëse, ajo çdo herë befason e mbishkrimet e imazheve që publikon.

Së fundi, moderatorja seksi ka publikuar fotografi të reja ku dukej mjaft elegante dhe aktrative në një fustan të zi, shkruan Indeksonline.

“Eshte mire mu ul me pushu kaniher, se lodhesh … tu ngajt, tu hec, tu u marr me pune te hallkve, tu fol palidhje, tu qel fake acc ne pamundesi me qato ‘ftyra‘ qe i keni me u shpreh qaq direkt etj etj etj

Pushoni popull najhere se srz eshte mire, ju dua” ka shkruar Liberta në imazhet e publikuara në ‘Instagram’.