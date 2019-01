– Komisioni i Kuvendit për financim dhe buxhet në seancën e sotme e shqyrtoi Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për rezerva të domosdoshme të naftës dhe derivate të naftës, në lexim të parë dhe unanimisht me 10 vota “pro” konkludoi se se është i pranueshëm dhe se duhet të jepet në lexim të mëtutjeshëm.

Siç elaboroi zëvendësministrja e Financave, Shiret Elezi ndryshimet e ligjit miratohen me qëllim që të harmonizohet Ligji i ri për energjetikë dhe njëkohësisht të mundësohet që Drejtoria për për rezerva të domosdoshme të naftës dhe derivate të naftës ta vërtetojë sasinë e për rezervave të domosdoshme të naftës dhe të derivateve të naftës me procedurë që do t’i minimizojë shpenzimet.

“Me ndryshimet duhet të harmonizohen edhe kushtet për deponim të naftës, të cilat do të jenë konform rregulloreve me fuqi me kushte minimale teknike për objektet për ruajtje të derivateve të naftës. Propozohen edhe vendime ligjore me të cilat mundësohet që Drejtoria të mund t’i ripërtërijë një pjesë të sasive të shpenzuara nga rezervat e domosdoshme të naftës dhe të derivateve të naftës”, tha Elezi.

Me ndryshimet, shtoi, caktohet mënyra dhe kushtet e lëshimit në përdorim të rezervave të domosdoshme në rast të krizës së naftës, si dhe mënyrës dhe kushteve për shkëmbim dhe shitje të derivateve të naftës për shkak të ripërtëritjes dhe mbajtjes së cilësisë dhe procedurës për shitje të derivateve të naftës nga rezervat për shkak të ripërtëritjes së tyre përmes ankandit publik.

“Për shkak të ripërtëritjes është vërtetuar mundësia për ulje të çmimit të derivateve të naftës deri në 10 për qind nga çmimi i tyre tregtar. Deri në vitin 2015 Makpetroli ishte përgjegjës për rezervat e domosdoshme të naftës dhe derivatet e naftës, ndërsa tani është Drejtoria. Bëhet fjalë për 13 milionë tonë naftë dhe derivate të naftës për të cilat janë të detyruar të kompensohen”, tha Elezi.

Unanimisht me 10 vota “pro” dhe pa debat Komisioni kuvendor për financim dhe buxhet e miratoi Planin vjetor për punën e Komisionit për letra me vlerë në vitin 2017 dhe i propozoi Kuvendit që ta shqyrtojë dhe miratojë në seancë plenare.

Në raport thuhet se KLV në vitin 2017 ka përzgjedhur katër kërkesa për dhënie të lejes për lëshim të letrave afatgjate me vlerë në vlerë të përgjithshme të emisioneve nga 249 milionë denarë ose rreth pesë milionë euro që është ulje në krahasim me vitin 2016 kur janë lëshuar për rreth 18 milionë euro. Në fund të vitit 2017 në tregun zyrtar janë renditur aksione të 107 shoqatave aksionare, nga të cilat 29 nga nënsegmenti superlistim dhe listim i bursës dhe 78 në pjesën e renditjes së domosdoshme. Qarkullimi i përgjithshëm i realizuar në vitin 2017 arrin rreth 2,9 miliardë denarë ose 47,22 milionë euro që është rritjes për rreth 25 për qind në krahasim me vitin paraprak. Qarkullimi i realizuar përmes bllokut të tranaksioneve arrin 1,82 miliardë denarë ose 30 milionë euro. Renditja tregtare e aksioneve në fund të vitit 2017 ka arritur pothuajse 132 miliardë denarë ose rreth 22 miliardë euro, gjegjësisht rritje prej 18,37 për qind në krahasim me vitin 2016.

Komisioni kuvendor unanimisht me shtatë vota “pro” me propozim të deputetit Rexhail Ismaili nga BDI-ja vendosi që një kohë më të afërt të zbatojë debat publik për Ligjin për lojëra të fatit dhe lojëra argëtuese. Deri në debat, deputetët duhet shërbimeve t’u dorëzojnë propozime se kë të ftojnë në debat publik. Ismaili propozoi që të ftohen kryetarët e komunave, sidomos të Manastirit dhe Gjevgjelisë, si dhe aktivistë nga lëvizja Antibixhoz dhe përfaqësues të organizatave fetare. .