Lituania do të jetë mes vendeve të para që do ta nënshkruajë Protokollin për inkuadrim të Maqedonisë në NATO me çka do të mundësohet edhe rrethimi i Marrëveshjes së Vilnusit nga viti 2000 si Deklarata për mbështetje të ndërsjellë dhe solidaritet në integrimet euroatlantike, sepse Maqedonia është shteti i fundit nga ky grup që tani hyn në Aleancë, deklaroi shefi i diplomacisë lituaneze Linas Linkeviçius në konferencën e sotme për shtyp me kolegun e tij nga Maqedonia Nikolla Dimitrov.

Loading...