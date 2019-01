LSDM nuk e ka ndërmend që të sjell zakon cilësor për parandalim të korrupsionit. Ata dhunshëm duan me flamurin e BE-së ta shtyjnë pa debat. Për herë të tretë e paraqesin të njëjtin ligj, së pari nga grupi i deputetëve, pastaj nga Qeveria dhe tani përsëri nga Qeveria me flamur evropian, deklaroi sot në konferencën për shtyp, deputetja e OBRM-PDUKM-së, Ane Llashkoska.

Ajo shtoi se OBRM-PDUKM nuk e bllokon procesin, por propozon amendamente bazë në përputhje me rekomandimit të GREKO, që të rritet transparenca dhe luftën kundër korrupsionit.

“Ne edhe për këtë ligj përsëri do të paraqesim amendamente me të cilat zbatohen vërejtjet e GREKO, me amendamentet e të cilave do të mundësohet më shumë profesionalizëm të Komisionit Shtetëror dhe do të ulet korrupsioni në vend”, tha Llashkoska.