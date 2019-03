Lola Haradinaj, gruaja e deputetit të AAK-së Daut Haradinaj, është njëra ndër personat më të frekuentuara në Instagram.

Duket se ajo sot është duke i’a ndjerë mungesën një personi më shumë së kurrë me parë.

Ajo së fundmi ka postuar në profilin e saj të Instagram nje fotografi të nënës së saj duke e krahasuar atë me një engjull, dhe se I mungon shumë.

“You are my angel in the sky” kështu I drejtohet ajo, e duket se ky engjull I ka dhënë shum fat nga lart Lolës, përcjell ORAinfo.