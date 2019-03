Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë sot do ta mbajë kongresin e 23-të partiak në të cilin partia duhet ta konfirmojë kandidaturën e Stevo Pendarovskin për president të shtetit në zgjedhjet e ardhshme.

Në hapjen e Kongresit është paraparë fjalim i kryeministrit dhe liderit të LSDM-së Zoran Zaev, ndërsa pjesa e punës do të jetë e mbyllur për opinionin. Në fund të kongresit i cili sërish do të hapet, do të mbajë fjalim edhe kandidati i zgjedhur për president të shtetit.

Stevo Pendarovski është kandidati i përbashkët presidencial, i përkrahur nga rreth 31 parti të udhëhequra nga koalicioni qeveritar. Kandidati Pendarovski përkrahjen e ka fituar në takimin me partitë e koalicionit qeveritar dhe të gjithë përkrahësit e konceptit për kandidat të përbashkët për president të shtetit.

Mbështetje u shpreh edhe nga kryeministri Zoran Zaev i cili tha se ky është vendim historik për Republikën e Maqedonisë së Veriut.