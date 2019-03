VMRO-DPMNE përsëri gënjen, nuk ka huazim të ri neto prej 130 milionëve, borxhi publik është stabilizuar dhe është lënë nën kontroll.

VMRO-DPMNE, partia që borxhin publik për disa vite e rriti dyfish, partia që krijoi kolaps në ekonomi, vazhdon me përhapjen e lajmeve të rreme.

VMRO-DPMNE gënjen se ka huazim të ri neto të qytetarëve dhe shtetit, gënjen se rritet borxhi publik.

Sipas informacioneve të publikuara nga Ministria e Financave në ankandin e sotëm të letrave shtetërore me vlerë janë shënuar 130 milionë euro, prej të cilave tashmë nesër do të kthehen 117 milionë euro, ndërsa javën e ardhshme do të kthehen 11,38 milionë euro në bazë të atyre që ishin dhënë për pagesën e letrave shtetërore me vlerë.

Jo vetëm që borxhi publik nuk rritet siç gënjen VMRO-DPMNE, por ai është stabilizuar dhe është lënë nën kontroll dhe është 48,7 për qind të BPV-së dhe nuk është mbi 50 për qind siç gënjen VMRO-DPMNE.

Qeveria e kryesuar nga LSDM-ja përmes menaxhimit me përgjegjësi me financat pati sukses që ta stabilizojë borxhin publik, ndërsa paratë t’i drejtojë drejtë qytetarëve dhe nevojave të tyre.

Për dallim nga koha e VMRO-DPMNE-së, sot frekuenca e ankandeve është ulur dyfish, nga katër herë në muaj në dy herë në një muaj, ndërsa dukshëm janë ulur edhe normat e interesit.

Qytetarët mund të rinë të qetë, ekonomia po lëviz në drejtim të mirë, plani për rritje ekonomike po jep rezultate, financat janë stabile.

LSDM