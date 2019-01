Luana dhe Marina kanë treguar publikisht një ‘zënkë’ që e kanë shpesh me njëra-tjetrën.

Marina ka publikuar së fundi një fotografi në llogarinë e saj në Instagram, në të cilën shfaqet përkrah motrës së saj, Lirës, shkruan lajmi.net.

“Edhe i thashe 100 here mos me perqafo se behet Luana xheloze, po skisha c’beja, me mbante me force”, është mbishkrimi që Marina ia ka lënë fotos.

Nuk vonon komenti i Luanës e cila me shaka i shkruan “Degjo ca po te them, do ta publikoj biseden e plote nese vazhdon!!!”.

Në anën tjetër, Marina i replikon “hahahahahahahah po me shqetesove me, do te bej block. Cpo te bej une e shkreta nuk e kuptoj, hej Zot”.