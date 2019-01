Familjarët, shokët dhe kolegët po bëjnë lutje pa fund për shërimin e policit Feim Koka, i cili po lufton për jetë, pas sulmit të djeshëm në lagjen Shuto Orizare, shkruan Gazeta Lajm.

“Vlla ti je një LUAN nuk dorzohesh leht ti je nje burr i fort nuk te mposht dot asgje inshallah do zoti e sherohesh sepse ti nuk e meritove at rrast por prap ne dor te Zotit vlla na jemi me ty vlla ju lus te gjithve shokeve qe te luteni per VLLAUN TON Fehim Jasemin Koka QE TE SHEROHET OZOT SHEROJE VLLAUN TON JARAHBI”, është vetëm një ga lutjet për Feimin që kanë vërshuar rrjetet sociale.

