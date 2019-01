Vajza e reperit Lyrical Son mbush sot tre vjet.

Eva po rritet!

Vajza e Festim Arifit, reperi i njohur për publikun si Lyrical Son, po feston sot ditëlindjen e tretë, shkruan Gazeta.

Por, për këtë ditë të veçantë ajo dhe bashkëshortja, Gresa janë larg tij dhe nuk mund të festojnë bashkë.

Në urimin për vajzën, që Festimi ka postuar në Instgram, ai thotë: “Urime zemer ishalla edhe plot tjera me shendet e lumtuni. Po me dhemb shume qe stkom ngat me ta uru qysh duhet e me ta puth at ftyre te bardhe. Te dua shume kaqurrelja e Babit. P.S. puthe Mamin per mu. Ju Dua e shihem shpejt kismet”.

Urime zemer ishalla edhe plot tjera me shendet e lumtuni. Po me dhemb shume qe stkom ngat me ta uru qysh duhet e me ta puth at ftyre te bardhe. Te dua shume kaqurrelja e Babit. P.S. puthe Mamin per mu. Ju Dua e shihem shpejt kismet.

Gresa dhe Eva janë për momentin në Amerikë.

Festimi dhe Gresa janë prindër të një vajze, ndërsa ata po presin që shumë shpejtë të vijë në jetë edhe fëmija i tyre i dytë./Gazeta Express