Kryetarja e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, me qendër në Bosnje, Majlida Bregu, njofton në faqen e saj në FB, se ka takuar këtë fundjavë në Tiranë 4 ministrat përgjegjës për tregëtinë, investimet, dixhitalizimin dhe lëvizshmërinë.

Fotot tregojnë Bregun me Gent Cakën, të deleguarin si Ministër i Jashtëm, me Ministren e Financave, Anila Denaj, me Ministren e Infrastrukturës, Belinda Balluku dhe Ministren e Arsimit, Besa Shahini. Takimet duken të përzemërta dhe miqësore.

Në një intervistë në Top Channel, në Wake Up, pak kohë më parë, para vizitës së parë në Tiranë si drejtuesja e Këshillit Rajonal, Bregu u shpreh se nuk e dinte kë do takonte si Ministër të Jashtëm, në kohën kur Bushati ishte shkarkuar, Cakaj nuk ishte dekretuar, dhe pritej të bëhej Rama edhe kryediplomat. Ngjarjet shkuan asisoj, sa mesa duket Bregu pati bisedime me Gent Cakajn si shefin e diplomacisë./Gazeta Mapo/