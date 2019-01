Çdokush që sapo ka një fëmijë do të jetë në gjendje të vlerësojë faktin se është mirë të kesh pak kohë për të. Edhe nëse kjo do të thotë thjesht të bësh një dush me derën e mbyllur ose të lexosh faqet e një libri të ri.

Natyrisht, në ato raste që ne e lëmë fëmijën tonë, ne e bëjmë këtë vetëm kur kemi besim maksimal tek personi që kemi lënë për t’u kujdesur për ta.

Për një nënë, megjithatë, kjo nuk ishte aspak e këndshme kur ajo la fëmijën e saj me kujdestaren e saj, transmeton lajmi.net.

Mamaja në fjalë e kishte lënë fëmijën e saj gjashtëmujor me një grua 36-vjeçare Ismelda Ramos Mendoza nga Bladensburg, SHBA, për disa orë.

Ajo kurrë nuk mund të kishte imagjinuar se çfarë do të vinte në shtëpi.

Dita pasi ajo kishte lënë fëmijën e saj, emri i të cilit ishte Ana Flores Guerrero, me Ismelda, ajo vuri re se puçrra të mëdha janë në rritje në thembrat e këmbët e vajzës së saj.

E shqetësuar, ajo u përball me kujdestaren dhe pyeti se çfarë mund të ketë ndodhur. Ismelda, megjithatë, pretendoi se nuk kishte asnjë ide.

Nëna filloi të dyshojë edhe te më e keqja, dhe kështu thirri policinë për të raportuar abuzimin e mundshëm.

Foshnja u dërgua në spital, ku djegjet e saj të rënda mund të trajtohen.

Ismelda 36-vjeçare u arrestua dhe së shpejti do të zbulohej se ajo ishte zemëruar me Ana-n e vogël pasi vajza nuk ishte ndalur së bërtituri kur ajo po gatuante.

Në një përpjekje të tmerrshme për ta mbajtur të qetë, ajo kishte mbajtur këmbët e foshnjës në shporet të nxehtë.

Një akt i tillë i keqtrajtimit do të thotë se do të jetë një kohë e gjatë para se Islmelda të ketë besim që ta lërë fëmijën me një të huaj përsëri. Prindërit, gjithmonë jini 100% të sigurtë për personin që vepron si kujdestar për të dashurit tuaj të vogël!