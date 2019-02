Çmimi i derivateve në Maqedoni prej sonte në mesnatë do të rritet, vendosi Komisioni Rregullator i Energjetikës.

Sipas vendimit të Komisionit Rregullator, çmimi i benzinës Eurosuper BS-98 do të rrihet për 0.50 denarë për litër dhe çmimi i ri do të jetë 63.50 denarë për litër, ndërkaq çmimi i benzinës Eurosuper BS 95 do të rritet për 1 denarë për litër, gjegjësisht tani do të kushtojë 62 denarë për litër. Për një denarë do të rritet edhe çmimi i vajit ekstra i lehtë, i cili tani do të kushtojë 48.50 denarë.

Dizeli do të rritet për 1.50 denarë për litër dhe çmimi i ri do të jetë 60 denarë për litër.