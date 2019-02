Maqedonia e Veriut po shndërrohet në një “parajsë” të kumarit. Rrugicat e të gjitha vendbanimeve janë mbushur me pika basti të cilat kanë mbërritur edhe në fshatrat më të largët, ndërsa kazinot janë përqëndruar në sheshet e qyteteve, shkruan gazeta Lajm.

Shumë prej tyre edhe pranë shkollave. Nxënësit janë ata që më së shumti frekuentojnë bastoret, por edhe kazinot në kohën e fundit.

Ndonëse kjo gjë sanksionohet me ligj, askush nuk frikësohet nga gjobat që shkojnë deri në 5000 euro.

Në Kumanovë, disatnca mes kazinove dhe dy shkollave fillore dhe një të mesme, nuk është më e madhe se 200 metra.

Profesorët dhe shoqëria civile në këtë qytet prej kohësh kërkon dislokimin e lojrave të fatit, megjithatë zëri i tyre deri tani ka hasur në vesh të shurdhër.

Etem Xheladini, Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë : Në Kumanovë duke filluar nga shkollat e mesme që I kemi këtu afër tregut, pastaj edhe shkollat fillore, asnjëra prej tyre nuk ka largësi më tepër se 300 metra ndërsa ndodhet 4-5 kazino. Kemi edhe kazino që për fat të keq nuk I ka as 100 metra nga shkolla fillore. Këto kazino nuk e plotësojnë asnjë kusht. Pas këtyre kazinove qendrojnë njerëz të biznesit dhe ato janë për dikë profitabile dhe për dikë sjellin vetëm dëm.

Reagime më të mëdha ka pasur në Tetovë, ku janë organizuar disa herë protesta kundër hapjes së kazinove të reja dhe lagrimit të tyre nga qyteti.

Një organizatë që quhet “Lëvizja Anti-bixhoz” kërkon nga shtetit që kazinot të dislokohen 3 kilometra larg qytetit. Kërkesat e tyre i kanë prezantuar edhe para kryeministrit Zoran Zaev dhe ministrit të Financave Dragan Tevdovski.

Xhemal Adiu, Lëvizja Anti-Bixhoz: Komuna duhet të ketë kompetencat e veta sepse në ligjin aktual nuk është paraparë askund që komuna të ketë kompetenca. Ne jemi me qytetarët dhe do të angazhohemi që kjo dukuri problematike ta ndryshojmë.

Ndonëse Komuna e Tetovës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret kundër përhapjes së lojërave të fatit, drejtuesit e këtij qyteti gjithmonë kanë qenë të pranishëm në protestat e organizuara kundër kumarit. Megjithatë, prania e tyre dhe mbështetja deklarative nuk janë mirëpirutur dhe janë përcjellur edhe me fishkëllima nga protestuesit.

Teuta Arifi, kryetare e Komunës së Tetovës : Komuna duhet të ketë kompetencat e veta sepse në ligjin aktual nuk është paraparë askund që komuna të ketë kompetenca. Ne jemi me qytetarët dhe do të angazhohemi që kjo dukuri problematike ta ndryshojmë.

Ndërkohë, Qeveria e cila po përgatit ligjin e ri për lojërat e fatit nuk jep shumë informacione lidhur me përmbajtjen e tij.

Nga ana tjetër, tregu i kumarit i cili ka qenë në ngritje të vazhdueshme, këtë vit pritet të shënojë edhe më tepër rritje. Shumë kompani nga Shqipëria që merren me lojërat e fatit u mbyllën në fund të vitit të kaluar.

Të njejtat thuhet se Maqedoninë po e shohin si mundësi shumë të mirë për vazhdimin e biznesit të tyre.

Megjithatë, ende nuk ka të dhëna zyrtare nëse kompanitë nga Shqipëria kanë nisur veprimtarinë e tyre në Maqedoninë e Veriut.

Ministria e Financave nuk jep informacione për licencat e miratuara këtë vit dhe as për atë nëse ky numër është rritur në krahasim me vitet e kaluara.

I vetmi zë zyrtarë nga Qeveria për këtë çështjë është ai I zëdhënësit të saj, i cili premton se ligji i ri i lojërave të fatit do t’i shuajë pakënaqësitë, pasi do të përfshijë vërejtjet e qytetarëve dhe organizave joqeveritare.

Muhamet Hoxha, zëdhënësi i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut : Gjatë fazave që vijojnë do të merren parasysh edhe mendimet e qytetarëve dhe organizatave të ndryshme. Do të organizohet edhe debat public për ligjin në fjalë I cili duhet të vjen edhe në procedurë qeveritare dhe më pas në procedurë parlamentare. Ligji do të jetë conform kërkesave të qytetarëve dhe OJQ-ve.

Shifrat e parave që lënë qytetarët e Maqedonisë së Veriut nëpër lojërat e fatit janë shumë të larta. Statistikat tregojnë se brenda vitit 2008 qytetarët kanë shpenzuar mbi 11 miliardë denarë. Ndërkaq, në vitin 2017, sipas të dhënave nga Regjistri Qendror bastoret dhe kazinot kanë realizuar të ardhura në vlerë prej rreth 400 milion eurosh.

Qytetari : Rinia shqiptare që ka probleme ekzistenciale në disa raste edhe vjedhin vetëm për të luajtur në bastore. Qeveria duhet t’i mbyll bastoret dhe në vend të tyre të hapen shkolla e spitale.

Qytetari: Në Tetovë janë përhapur shumë kazinot. Në të gjitha qytetet duhet të mbyllen kazinot.

Qytetari: Ato janë gjëja më e keqe që rininë e çojnë në rrugë të këqija. Më keq nuk ka.

Por, kostoja financiare nuk është dëmi i vetëm nga kumara. Psikologët tërheqin vërejtjen se lojërat e fatit, shkaktojnë probleme të shumta edhe brenda familjeve dhe shkatërrojnë fate individuale.

Ali Pajaziti, sociolog: Jam skeptik se mund të mbyllen bastoret, këtë industri apo sector që gjeneron para të majme. Kjo dukuri po përhapet dhe pasojat sociale janë shumë të dëmshme. Ka njerëz që buxhetin familjarë e harxhojnë. Bastoret janë kancer social dhe dukuri shumë destructive që shkatërrojnë fate individuale që prishin familje.

Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht në Maqedoninë e Veriut leje për veprimtarinë e lojërave të fatit posedojnë 36 kompani të cilat janë të shtrira në shumë lokacione në gjithë vendin. Në shumë anketa të realizuara qytetarët kanë kërkuar që Qeveria e Shkupit të ndjek modelin e Shqipërisë, ku me vendim të Qeverisë u mbyllën të gjitha bastoret dhe kazinot. Megjithatë, për autoritetet e Maqedonisë së Veriut kjo ide nuk është e pranueshme. Madje zyrtarët e këtij vendi janë treguar të rezervuar edhe rreth kërkesës së sektorit civil për dislokimin e lojërave të fatit 3 kilometra nga qyteti. Jozyrtarisht mësohet se qeveria në ligjin e ri do t’i rrisë vetëm gjobat dhe këtë do të mundohet ta paraqet si sukses të madh para sektorit civil./Gazeta Lajm