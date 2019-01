Mersim Maksuti

Marreveshja e sotme, e arritur midis Kryeministrit Zaev dhe perfaqesuesve te ASH-se lidhur me Preambulen, ne aspektin permbajtesor asgje nuk ndryshon rreth pozites dhe statusit te shqiptareve, ne ridefinimin e ketij shteti nga ajo qe e kishim me pare dhe ne kategorizimin e tyre si qytetar te ketij vendi, por vetem se paraqet nje riformulim tekstual me te shkurter te Preambules.

Te shohim, si do te arrihet zgjidhja rreth ceshtjes se shtetesise, qe per ne shqiptaret doren ne zemer, paraqet ceshtjen me te ndjeshme qe prek kjo Marreveshje.

Por, ne fund, mos harrojme se, mbeshtetja ndaj Marreveshjes se Prespes paraqet detyrim te patjetersueshem per te gjithe ne!

