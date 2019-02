Ish nënpresidenti i SHBA-së Xho Bajden në takimin e sotëm me kryeministrin Zoran Zaev në Konferencën e Sigurisë në Munih dërgoi urime të forta për statusin e ftesës së vendit në NATO dhe shfaqi gatishmëri të fortë ta mbështesë ratifikimin e Protokollit në Kongresin amerikan dhe t’i inkurajojë përfaqësuesit parlamentarë të vendeve të tjera anëtare të NATO-s ta bëjnë ata sa është e mundur më shpejt.

“Bajden ka theksuar se suksesi i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të politikave të SHBA-së dhe të Bashkimit Evropian, dhe se i gëzohet ditës kur do të përmbyllet ratifikimi i Protokollit dhe kur Republika e Maqedonisë së Veriut do të bëhet partner i barabartë sipas rëndësisë me aleatët e tjerë në NATO”, kumtoi pres shërbimi qeveritar për takimin e Zaevit dhe Bajdenit, ku kryeministri dhe anëtarët e delegacionit – ministrja Radmilla Shekerinska dhe Nikolla Dimitrov, kanë shprehur falënderim për mbështetjen që në të gjithë procesin për zgjidhjen me sukses të kontestit me Republikën e Maqedonisë vinte nga SHBA-ja dhe përfaqësuesit e tyre të lartë.

Zaev i shprehu falënderim Bajdenit për përpjekjet e tij për zgjidhjen e sukses të kontestit me Greqinë dhe për mbështetjen e Marrëveshjes së Prespës e cila e zhbllokoi procesin për partneritetin tonë në NATO, dhe i siguroi për politikat e vendit për aspiratat për anëtarësim sa më të shpejtë në BE.

“Të dy bashkëbiseduesit në takim i kanë konfirmuar dhe afirmuar edhe perspektivat e ardhshme për bashkëpunim midis SHBA-së dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut në më shumë fusha me theks të veçantë në çështjen e politikave të përbashkëta të sigurisë”, informoi pres shërbimi qeveritar.

Kryetari i Qeverisë sot realizoi takim edhe me admiralin Xhejms Stavridis dhe ambasadorin Riçard Burt nga organizata konsultuese “Mek Larti Aosshiejt”.