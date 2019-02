Në vazhdën e aktiviteteve për proektin e dimrit “ Dhuro ngrohtësi” OH Kalliri i Mirësisë bëri shpërndarjen e pakove ushqimore duke përfshirë 100 familje në nevojë.

Kjo shpërndarje filloi nëpër disa komuna si Komuna e Gazi Babës me fshatrat: Hasanbeg, Idrizovë, Ognjancë; Komuna e Ilindenit me fshatin: Ilinden; Komuna e Haraqinës me fshatrat: Haraqinë dhe Grushinë; Komuna e Studeniçanit me fshatrat: Studeniçan, Moranë, Batincë, Komuna e Sarajit me fshatrat: Saraj, Kondovë, Rashqe, Semenishtë dhe Komuna e Petrovecit me fshatrat: Petrovec dhe Ognjancë dhe duke përfunduar në qendrën e OH “Kalliri i Mirësisë” në Shkup.

OH”Kalliri i Miresise” edhe më tutje do vazhdon të jetë pran njerëzve në nevoje, njeherit bën thirje që të gjithë njerëzit me shpirt bujar të japin kontributin e tyre për të zbutur situatën e të rrezikuarve nga varfëria.

Zyra për informim pranë O.H. Kalliri i Mirësisë/ 05.02.2019/