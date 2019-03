Ejup Berisha

Dënimi i Menduh Thaqit për rastin Titanik 2 nga ana e Gjykatës kompetente penale si pasojë e aktakuzave të inicuara nga PSP, për manipulime zgjedhore, është peshqesh i BDI-së për propagandën e përsosur politike që Kryetari i PDSH-së e ka bërë në favor të BDI-së në afat prej 18 vitesh. Atyre që ju bën vepra të mira përher ta kthejnë me të keq. Apo sic thoshte gjyshi im tanimë i ndjerë Rushiti atyre që u jep bukë ata ti ndjerrin sytë me gishtat e tyre.Kështu Menduhi BDi-së ja ka bërë propagandën më të mirë të mundëshme politike me të cilën BDI qëndroi pa problem qe 18 vite në pushtet dhe BDI Menduhin e kundërshpërblen me qëndrim gratis në kohëzgjatje prej tre vitesh e dy muajsh në Hotelin luksoz me 6 yje në Burgun e Idrizovës ?.