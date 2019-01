Gruaja e Albatrit Muqiqit, Egzona sot (16 janar) solli në jetë binjakët, vajzë dhe djalë.

Lajmin e gëzueshëm e ka bërë të ditur vetë Albatriti nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Insatgram.

E nuk ka pasur se si të mungojnë edhe fjalët e nënës së tij, Merita Spahiu Muqiqit e cila po ashtu zgjodhi llogarinë e saj në Instagram për ta ndarë gëzimin.

”Na u mbush shtepia plot,falenderojme zotin per keta dy engjuj qe na i dhuroi,Amelia e vogel u be me motër e vëlla , gezim i madh per te gjithe ne.”, ka shkruar ajo./Lajmi.net/