Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, nëpërmjet rrjeteve sociale i ka ftuar të gjithë qytetarët që t’i bashkëngjiten protestës përpara Kuvendit, kundër ndryshimeve kushtetuese që pritet sot të votohen, njofton Portalb.mk.

“Unë prej sot do ta shfrytëzoj të drejtën time demokratike që në mënyrë të qetë dhe me dinjitet të protestoj kundër asaj që po ndodh brenda në Kuvend, do të protestoj jashtë, përpara Kuvendit. Ju ftoj që të na bashkëngjiteni dhe të ngelemi me dinjitet dhe me nder, ashtu siç jemi. Të mos biem pre e provokimeve eventuale për skenarë të dhunshme. Ia kemi borxh atdheut. Kjo është më së paku që mundem tani të bëj, por ju garantoj se do të bëj gjithçka, që atë që dikush e bën në mënyrë të paparamenduar, ta kthejmë”, thotë Mickoski.