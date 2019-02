Kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski ngushëllon familjarët pas tragjedisë që sonte tronditi Maqedoninë, kur autobusi me shumë pasagjerë u përmbys në autostradën Shkup-Tetovë duke humbur jetën 13 persona, njofton TetovaSot.

“Me keqardhje të thellë dhe mosbesim kam marrë lajmet e tmerrshme për aksidentin e trafikut me autobus.

Ngushëllime të sinqerta familjeve të atyre që humbën jetën.

Lutjet tona janë me familjet e viktimave dhe të plagosurit nga kjo fatkeqësi e tmerrshme.

VMRO-DPMNE me kapacitet e saja të disponueshme është në dispozicion për të ndihmuar.

