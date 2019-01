Kryetari i VMRO DPMNE-së opozitare, Hristian Mickoski, u nënshkrua në peticionin e organizuar nga tregtarët për ta shfuqizuar plotësisht Ligjin e tregjeve të gjelbra. Mickoski në tregun e gjelbër në Shkup, mbërriti me një pjesë të këshilltarëve të partisë dhe disa truproje dhe së bashku shëtitën mes tezgave. Ata biseduan për problemet me të cilat përballen tregtarët. Ai beson se shtyrja e ligjit është vetëm një manipulim që tregtarët të votojnë për koalicionin qeverisës. Mickoski u premtoi tregtarëve se nëse ai vjen në pushtet, do ta shfuqizojë ligjin, sepse tani pa mbështetjen e shumicës parlamentare nuk mund ta bëjë këtë.

Koordinatori i partisë sonë politike ka parashtruar në Kuvend një ligj që kërkon heqjen e kësaj zgjidhjeje ligjore me procedurë të përshpejtuar, do të organizohet debat publik, ku do të jenë të ftuar edhe tregtarët që të mund t’i tregojnë problemet e tyre – tha Hristian Mickoski, kryetarë i VMRO-DPMNE.

Tregtarët thonë se që kur ata filluan me mbledhjen e nënshkrimeve, janë përballur me presione dhe kërcënime. Ata thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që ligji të shfuqizohet, e jo vetëm të shtyhet. Nënshkrime për mbështetje janë mbledhur në pothuajse të gjitha tregjet.

I mbështesim dhe dërgojmë mbështetje për të gjithë, që ta dinë se jemi së bashku. Ne mbetemi në qëndrimet tona, se jemi për shfuqizimin e ligjit që është tërësisht i dëmshëm për ne -tha Maja Stojanovska, përfaqësuese e biznesit.

Deputetët e shumicës parlamentare njoftuan se të hënën Ligji duhet të jetë në seancë plenare dhe të votohet për shtyrjen e tij për një vit. Kontestuese në Ligjin për tregtarët është se ata duhet të marrin licenca që nuk janë pa pagesë, por gjithashtu nuk pajtohen që pensionistët të mos mund të shesin në tezga. Dhe në kohën kur politika hyn në tregje, tregtarët vazhdojnë të përballen me probleme të vjetra. Fitimin e ndajnë me tregtarët ilegal, punojnë në kushte nën standardet bazë të jetesës.