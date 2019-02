Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në intervistën e tij për “Radio Evropa e Lirë” nuk përgjigjet në atë se “gjithçka” do të bëjnë për t’i ndryshuar proceset që dalin nga marrëveshja e Prespës.

Sipas tij së pari duhet që VMRO-DPMNE të fitojë në zgjedhje, të formojë qeveri dhe më pastaj ndryshim të proceseve.

“Që kur ta marrin besimin e popullit, dhe ne do të fitojmë në zgjedhjet e parakohshme kuvendare, kuptohet nëse shumica kuvendare shpërbëhet, do t’i shihni hapat dhe do t’i shihni se cilat procese VMRO-DPMNE do t’i ndryshojë në të ardhmen”, tha Mickoski, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Ai i bëri thirrje shumicës kuvendare të pranojë kërkesën e VMRO-DPMNE -së për shpërbërjen e Kuvendit për të shkuar në zgjedhje të parakohshme kuvendare.