Milikije Halimi

Një shkrim qe po qarkullon eshte tendencioz dhe deshiron sukseset e komunes sone t’i zbehe. Nuk mundet asnjeri t’i mohoje sukseset me nje shkrim te kote. Komunat jone ne krahasim me komunat tjera, eshte komuna me shpenzime me te uleta per reprezentacion. Ne per me teper se nje vit, kemi shpenzuar nje shume modeste, ndersa komunat tjera per nje mbremje shpenzojne aq sa kemi shpenzuar ne per nje vit. Kuptohet se komuna duhet te mirembahet, nese ndonjerit i pengon pastrimi xhamave te komunes, pastrimi parketit, apo ndonje event publik qe kemi dhene ushqim modest, sic ishte psh rasti i pervjetorit te komunes, eshte dicka tjeter per ata qe nuk duan ta kuptojne realitetin. Andaj, ne e kutpojme se po ju pengojme nje pjese qe duan te gjejne “qime ne veze” por nuk ndalemi drejt sukseseve tona.

