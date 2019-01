Rritje minimale e numrit të thirrjeve në ditë regjistrohen në Ndihmën e shpejtë mjekësore (NSHM) në Shkup në këtë periudhë kur mbisundon mot i ndryshyeshëm, kur ka lagështi të madhe dhe ndotje të ajrit, si dhe ndryshime në presionin e ajrit. Në ditë në NSHM ka deri në 120 thirrje, ndërsa qytetarët më së shpeshti kanë simptoma të lodhjes, marramendjes, ndryshime në shtypjen e gjakut…

“Është rritur numri i thirrjeve, por është aq dramatike që të jetë alarmante. Paraqiten me simptoma të ndryshme, me sëmundje kardiovaskulare dhe të mushkërive, me hipertensione, përkatësisht me çfarëdo lloj problematike, që është standarde në Ndihmën e shpejtë mjekësore”, deklaroi për M.I.A-n sot udhëheqësja e Shërbimit të Ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup, Milica Bubalo.

Ajo theksoi se të sëmurët kronik në kohë duhet ta marrin terapinë, që u është shkruar nga mjekët. Shumica prej tyre, potencoi ajo, e dinë se kur nuk kanë nevojë të madhe nuk duhet të dalin jashtë kur ndotja e ajrit është rritur dhe kur ka mjegull.

“Kur ka ndotje të rritur të ajrit pëson sistemi kardiovaskular, humbet fryma, paraqitet frymëmarrje e vështirësuar…Më rrallë duhet të ajrosen hapësirat, duhet të përdoren mjete mbrojtëse si spërkatësit e ajrit, ndërsa pacientët rregullisht të pinë terapi dhe t’i respektojnë rekomandimet e mjekut të tyre amë”, shtoi Bubalo.