“Si shtet, ne duam që pas 28 vitesh të çlirohemi nga termi ‘polici sekrete’”. Kështu ministri i Punëve të Brendshme (MPB), Oliver Spasovski i shpjegoi reformat e sistemit të inteligjencës, të cilat duhet të fillojnë me një pako ligjesh dhe ndryshimeve ligjore, të cilat qeveria miratoi në seancën e 19 shkurtit, e tani sapo kanë hyrë në procedurë parlamentare, njofton Portalb.mk.

Me ligjet e reja krijohen dy organe të reja, Agjencia për Siguri Nacionale, e cila do krijohet nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim e ndarë nga MPB-ja dhe pa kompetenca policore, dhe Këshilli për koordinim me omunitetin e sigurisë dhe inteligjencës, të cilin do ta udhëheq kryeministri Zoran Zaev.

Mekanizëm i fuqishëm për mbikëqyrje dhe kontroll, kritere shumë të rrepta për punësimin, heqje të kompetencave policore dhe ndarje e DSK-së deritanishme në agjenci të veçantë të qeverisë janë karakteristikat kryesore të reformës.