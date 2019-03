Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani sot do të jetë nikoqir i delegacionit të Republikës së Greqisë, të kryesuar nga Atanasia Anagnostopulu, e cila është për vizitë pune në vend.

Takimi qendror do të mbahet në Sekretariatin për Çështje Evropiane, ndërsa në suaza të vizitës punuese dyditore ministrja alternative do të realizojë takim edhe me kryetarin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së veriut Zoran Zaev, si dhe me ministrin e Punëve të jashtme Nikolla Dimitrov.