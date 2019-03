Më 8 Mars, të premten me fillim në ora 12 00 do të mbahet marsh protestues me sloganin “A është me fat 8 Marsi”, në përkrahjen e të drejtave të gruas. Marshi do të fillojë nga parku para Kuvendit do të marshohet nga qendra “Maqedonia”, ura e gurit, deri te qendra “Filipi i Dytë”.

Organizatorët kanë thënë se kërkesat që do të dorëzohen janë të barabarta për gruan, pagesat e njëjta, jetë me dinjitet dhe respekt i patjetërsueshëm.