Qeveria e Maqedonisë sot ka miratuar Propozim- ligjin e ri për ndërprerjen e shtatzënisë me të cilën shfuqizohen procedurat administrative.

Nga Ministria e Shëndetësisë informojnë se ligji do të dorëzohet deri te Kuvendi i Maqedonisë dhe se me zgjidhjen e propozuar ligjore realizohet e drejta e gruas për ndërprerjen e sigurt të shtatzënisë.

Me Propozim- ligjin e ri, femrës do t’i mundësohen informacione të kompletuara, objektive dhe të sakta për mënyrën e intervenimit, ndërsa vendimi për ndërprerjen e shtatzënisë, pacientja do të ketë mundësi ta sjell me vetëdije, pa presion dhe në bazë të informatave objektive. Nuk do të ketë më nevojë të pret tre ditë që të zbatohet intervenimi dhe nuk do të ndikohet të shpjegojë se pse dëshiron të ndërpret shtatzëninë.

“Ligji i ri parasheh ndërprerje të shtatzënisë që të mund të kryhet pas skadimit të javës së dymbëdhjetë, me pëlqim me shkrim nga ana e gruas shtatzënë. Nëse është minorene apo i është marrë e drejta e aftësisë së punës, ndërprerja e shtatzënisë mund të kryhet me pëlqim me shkrim nga prindi, ose kujdestari”, shpjegojnë nga ministria dikasteriale.

“Në procedurën për miratimin dhe kryerjen e ndërprerjes së shtatzënisë sigurohet respektimi i dinjitetit të gruas shtatzënë, të drejtës së privatësisë, informacionit, pranimit apo refuzimit të intervenimit medicinal, besueshmëri e të dhënave personale ose mjekësore konform rregullave të sferës së mbrojtjes dhe të drejtave të pacientëve dhe të mbrojtjes shëndetësore”, qëndron në komunikatën e Ministrisë.