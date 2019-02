Moti në Maqedoni gjatë ditës së sotme do të jetë me vranësira të ndryshueshme, nëpër fushëgropave me paraqitje të mjegullave veçanërisht paradite. Në pjesët perëndimore do të ketë shi të dobët lokal, ndërsa në malet më të larta borë të dobët.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 5 deri në 9 gradë, ndërsa e ditës prej 7 deri në 11 gradë Celsius. Në Shkup mot i ngjashëm, me vranësira mesatare me mjegulla të dobëta paradite. Temperatura e mëngjesit do të ulet deri në 5 gradë, ndërsa e ditës do të ngjitet deri në 11 gradë Celsius.