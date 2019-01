Qytetarët nëpër rrjetet sociale alarmojnë se autostradat nuk janë pastruar dhe nuk janë të sigurta për qarkullim. Shembull i tillë është ky videomaterial i bërë në rrugën Shkup-Veles. Kaos është edhe në Tetovë. Në rrjetet sociale qytetarët apelojnë për kujdes gjatë udhëtimeve. Nga Rrugët e Maqedonisë thonë se ekipet e tyre vazhdimisht pastrojnë rrugët, por problem shkakton era.

Reshje bore gjatë natës së kaluar kishte në Kodrën e Diellit ku trashësia ka arritur 1 metër. Në aksin Tetovë- Kodra e Diellit ende në fuqi është ndalesa për automjete të rënda transporti. Në Maqedoninë Perëndimore qarkullimi është normalizuar. Është hequr ndalesa për automjetet e rënda në majën Strazhë. Nga Enti Hidrometeorologjik thonë se sonte do të ndalojnë të reshurat e borës, ndërsa nga dita e nesërme pritet mot më i ngrohtë.

Gjatë ditë së nesërme do kemi më shumë diell, sidomos në pjesët qendrore dhe jugore, ndërsa në pjesët e veriut dhe lindjes do kemi vranësira më të mëdha. Do mbajë mot me diell dhe me erë të lehtë. Nga e hëna në orët e pasdites sërish do kemi reshje, por nuk do jetë shumë ftohtë, kështu që të reshurat kryesisht do jenë me shi”- tha Boris Sekirarski, sinoptikan.