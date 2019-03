Moti në Maqedoni do të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira mesatare, në pjesët perëndimore dhe jugore me mundësi reshje lokale të shiut, në male borë e dobët. Do të fryjë erë e dobët në pjesët perëndimore nga drejtimi lindor.

Temperatura do të lëvizë prej tre deri në dhjetë gradë gjatë orëve të mëngjesit, derisa gjatë ditësbpritet që të arrijnë deri në 15 gradë.