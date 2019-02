Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell, me vranësira mesatare dhe me erë nga drejtimi verior dhe perëndimor.

Temeperaturat e mëngjesit do lëvizin nga 1 deri më 7 gradë, ndërsa temperaturat ditore nga 8 deri më 13 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë do të jetë me diell, me vranësira mesatare dhe erë veri-perëndimore. Temperaturat do të lëvizin nga 5 deri më 24 gradë celsius.