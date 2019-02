Sot po mban mot me vranësira dhe me erë të fortë. Temperatura e mëngjesit lëviz prej -1 deri 7 gradë celsius, ndërsa gjatë ditës do të lëvizë prej 4 deri 16 gradë celsius. Në Shkup do të mbajë mot i ngjashëm me temperaturë të mëngjesit 4 gradë ndërsa ajo e ditës do të arrijë 12 gradë celsius.

Loading...