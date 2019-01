Kthjellime dhe vranësira do të dominojnë në të gjithë territorin, më të dendura vranësirat paraqiten në zonat Qendrore dhe Veriore duke gjeneruar reshje shiu dhe dëbore. Pasditja dhe mbrëmja sjellin përmirësim të kushteve të motit me kthjellime dhe vranësira të herëpashershme në të gjithë Shqipërinë.

Sipas MeteoAlb, era do të fryjë me shpejtësinë seri në 45 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes dhe mesdita duke luhatur vlerat ditore nga -6 deri në 12 gradë C.