Moti në Maqedoni sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej -5 gradë deri në 2 gradë Celsius ndërsa ajo e ditës prej 9 deri 15 gradë Celsius.

Në Shkup do të mbajë mot i ngjashëm me temperaturë të mëngjesit zero gradë ndërsa ajo e ditës do të arrijë 13 gradë Celsius.