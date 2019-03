Sot në mëngjes po mban mot i ndryshueshëm dhe me periudha me diell. Frynë erë e lehtë veriperëndimore. Temperaturat e mëngjesit lëvizin prej -2 deri 2 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 7 deri 15 gradë celcius. Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë stabil dhe me rritje të temperaturave