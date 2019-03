Moti në Maqedoni do të jetë me diell. Nga fundi i ditës dhe gjatë natës do të ketë rritje të vranësirave.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej minus katër deri në një gradë, ndërsa ajo e ditës prej 14 deri në 21 gradë Celsius.

Në Shkup, moti i ngjashëm, me diell, nga fundi i ditës vranësisë do të rritet. Temperatura e mëngjesit do të ulet deri në minus dy gradë, ndërsa ajo e ditës do të arrijë deri në 18 gradë Celsius.