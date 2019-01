Gjatë ditës së sotme do të mbaj mot i vranët kryesisht me reshje bore, ndërsa në pjesën juglindore të vendit me reshje shiu dhe dëbore. Do të fryej erë e përforcuar veriore.

Temperatura do të sillet prej minus 2 deri në 1 gradë Celsius. Edhe në Shkup dhe rrethinë do të mbaj mot i ngjashëm.