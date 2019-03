Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe më i freskët me erë të dobët deri mesatare veriore.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej minus katër deri katër gradë, ndërsa ajo e ditës do të jetë në interval prej pesë deri 15 gradë Celsius.

Nga e hëna sërish do të mbizotërojë mot stabil dhe më i ngrohtë me erë kryesisht jugperëndimore. Nga e marta në juglindje temperatura do të tejkalojë 20 gradë.