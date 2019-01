Moti sot në Maqedoni do të jetë me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme të borës, të cilat me intensitet më të madh do të jenë në pjesën perëndimore të vendit. Gjithashtu do të fryjë erë mesatare nga drejtimi perëndimore.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej -10 deri -3 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej -3 deri 4 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë me diell, i ftohtë dhe erë mesatare veriperëndimore.