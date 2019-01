Moti sot në Maqedoni do të jetë me vranësira dhe reshje të shiut, ndërsa në vendet më të larta malore do të ketë reshje të borës. Gjithashtu do të fryjë erë mesatare juglindore.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej -4 deri -1 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 2 deri 5 gradë celcius në disa vende.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje të reja të borës, të cilat në gjithë vendin pritet të fillojnë të premten.