Moti në Maqedoni do të jetë me diell dhe me vranësora të vogla të shoqëruara me erëra të lehta në pjesën jugperëndimore të vendit.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin nga -6 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura gjatë ditës nga 4 deri në 11 gradë Celsius.

Në Shkup do të mbajë mot i ngjajshëm, me diell me vranësora të vogla . Temperaturat e mëngjesit do tē zbresin deri në 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura e ditës do te arrinë deri më 11 gradë Celsius.