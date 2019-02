Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe më i ngrohtë, ndërsa në disa vende do të ketë vranësira dhe gjithashtu do të fryjë erë mesatare.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej -3 deri 2 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 3 deri 7 gradë celcius.

Nesër pritet të rikthehen reshjet e shiut, të cilat do të jenë me intensitet të ulët, ndërsa pasnesër dhe gjatë ditëve tjera do të ketë rritje të temperaturave dhe përmirësim të motit.