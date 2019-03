Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe me kushte për shi të dobët lokal. Do të fryjë erë mesatare dhe e përforcuar në drejtim verior.

Temperaturat gjatë mëngjesit do të jenë nga 1 deri 4 gradë celsius, ndërsa temperaturat gjatë ditës do të lëvizin nga 6 deri 17 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë ngjashëm me vranësira ndërsa temperatura gjatë ditës do të arrijë deri në 13 gradë celsius.