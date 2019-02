Moti sot në Maqedoni do të jetë me vranësira të ndryshueshme ndërsa paradite në pjesën perëndimore dhe jugore do të ketë reshje shiu.

Do të fryjë edhe erë në drejtimin verilindor.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 2 deri 9 gradë ndërsa ajo e ditës do të lëvizë prej 5 deri 15 gradë Celsius.

Në Shkup do të mbajë mot i ngjashëm me temperaturë të mëngjesit 3 gradë ndërsa ajo e ditës do të arrijë deri 10 gradë Celsius.